Оксана Лаврентьева про измены: “Мне несколько человек посоветовали влюбиться, завести роман на стороне, чтобы похудеть”

Оксана Лаврентьева

Совладелица Independent Media, основательница “Русмоды” и блогер Оксана Лаврентьева опубликовала в телеграме пост, посвященный тому, как избежать измен.

Все люди и ситуации разные. Поэтому причины для измен, как и для набора лишнего веса, у всех разные. Но я выделила бы несколько общих. Первая и главная — это невежество. Просто отсутствие знаний и недостаток информации. Мы очень мало информированы и обычно не знаем, чем для нас чреваты беспорядочные сексуальные связи и измены с энергетической точки зрения, и считаем их чем-то достаточно безобидным и даже естественным. Мы не понимаем природу секса, сексуальных связей и сексуальных энергий. Подавляющее число людей в мире заблуждается и имеет большие иллюзии на тему секса.

Все древние заветы о том, что нужно выходить замуж девственницей и никогда не изменять мужу, имеют под собой серьезные основания. Когда женщина достается мужчине “чистой”, ее изначальный природный “банк” энергии полон, и тогда мужчина может из него бесконечно черпать силу, вдохновение, энергию и достигать небывалых успехов в своем деле,

— написала Оксана.

Лаврентьева уверена, что своим целомудрием, чистотой и верностью женщина энергетически питает всю свою семью. Однако сейчас, как считает бизнесвумен, мы живем в век разврата, когда “даже от замужней женщины зачем-то требуется быть гиперсексуальной до самой старости, а выходить девственницей замуж странно”.

Нам навязывают как норму жизни идею, что нужно все попробовать, что секс без обязательств, секс-игрушки и порнография якобы нужны для здоровья. Сексологи нам объясняют, как полезна мастурбация и вредно воздержание. В школах детям преподают, что менять пол и не знать, кто ты — мальчик или девочка, вполне нормально. В среде подростков теперь модны полиаморные отношения, и все, кто сопротивляется всему этому мракобесию, называются ретроградами и староверами.

Согласитесь, когда делишь проблемы с любимым супругом — это одно, и совсем другое — делить их со всеми партнерами, с которыми он периодически спит, если в вашем браке допустимы походы “налево”. Выражение “принес грязь в семью” про измены родилось, очевидно, не просто так.

Вторая причина измен — это ощущение безнаказанности. Те, кто изменяет, уверены, что им сойдет это с рук. Они знают, что им простят, и им кажется, что измены — это естественно. Мне несколько человек посоветовали влюбиться, завести роман на стороне, чтобы похудеть… То есть измены — это социально одобряемая история.

Третья причина — это отсутствие в нашей жизни ценностей. Одна из них, например, — умение держать свое слово и уважать свой выбор. Вступая в брак, мы даем клятвы верности, которым сами не верим. В наше время все относятся к клятвам как к чему-то легковесному: люди клянутся здоровьем детей, здоровьем матерей.

Четвертой причиной я считаю лень и трусость. Когда вместо того, чтобы решать возникшую проблему в браке, ты не хочешь этим заниматься, не хочешь тратить на это время, тебе страшно сказать, что тебя что-то не устраивает, тебе легче пойти на сторону.

Последней причиной я считаю отсутствие любви. Потому что, когда ты человека по-настоящему любишь, ты не то что секса с другим не представляешь, ты даже флиртовать с другим не хочешь. Ты знаешь, что предательство — даже думать об этом, предательство — проигрывать секс с другими в своей голове. Потому что любовь — это абсолютная эксклюзивность любимого человека для тебя перед всем миром,

— добавила Оксана.

Бизнесвумен вот уже более четырех лет живет в браке с писателем Александром Цыпкиным. Они познакомились на благотворительном мероприятии, сначала их отношения были исключительно дружескими, но постепенно они переросли в любовь. Пара зарегистрировала брак 11 июня 2018 года в ЗАГСе Барвихи, а затем направилась со звездными гостями в расположенный недалеко ресторан “Ветерок”.



Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева