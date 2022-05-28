Оксана Федорова назвала Каркушу любимым героем программы «Спокойной ночи, малыши»

Модель и телеведущая Оксана Федорова рассказала, какой из персонажей детской программы «Спокойной ночи, малыши» ей нравится больше всего. Оказалось, что ее симпатии за последние 20 лет изменились.
Сейчас Федоровой больше импонирует Каркуша. По ее словам, птицу постоянно обижают, пытаются поставить на место.
«А в детстве, например, я очень любила Хрюшу. Он озорной, непоседа, у него свое мнение, но при этом он добрый парень, который со всем в итоге соглашается», — поделилась модель с kp.ru.
Напомним, Федорова стала ведущей «Спокойной ночи, малыши» в возрасте 24 лет. Работу на телевидении она совмещала с преподаванием на кафедре МВД. Сейчас звезда замужем за бизнесменом Андреем Бородиным и воспитывает вместе с ним двоих детей.