Оксана Акиньшина о работе с Данилой Козловским на фоне слухов об их романе: “На съемках мы все стали одной семьей”

Оксана Акиньшина и Данила Козловский

Оксана Акиньшина дала интервью изданию “Coбака.ру”, в котором рассказала о своей актерской карьере и о работе с Данилой Козловским, с которым они, по слухам, живут вместе.

Слухи о романе Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной появились еще в 2020 году — вскоре после того, как они начали работу над фильмом “Чернобыль”. Хотя официально они отношения не подтверждали, пара часто появляется вместе на публике.

В интервью Акиньшина призналась, что на съемках “Чернобыля” команда стала “одной семьей”. Никто не посвящает работе с артистами столько времени, как Данила Козловский. Очень редко, когда съемочная площадка дышит как один организм, пашет на все сто, вне зависимости от статуса или должности. На съемках “Чернобыля” мы все стали семьей, существовали на одной общей энергии большой период времени.

Это такие воспоминания, которые сложно быстро забыть и пережить. И героиня оказалась прямо моя, я хорошо ее поняла. Почти невозможно, чтобы артист полностью вжился в героя; так бывает к третьему сезону или продолжению фильма, что ты вдруг полностью врубился в тип мышления своего персонажа. А тут я почувствовала характер уже на этапе сценария. Ранее Оксана Акиньшина, напомним, была замужем за кинопродюсером Арчилом Геловани, от которого у нее двое детей. У Козловского есть дочь от отношений с Ольгой Зуевой. По слухам, с Зуевой режиссер расстался именно из-за романа с Акиньшиной.

Популярность Оксане принес фильм Сергея Бодрова “Сестры”: на кастинг Акиньшину отправили из модельного агентства, где она начинала карьеру. Оксана предположила, что во время просмотра режиссер увидел в ней себя. Почему-то мне кажется, он увидел во мне себя: какое-то звериное чутье, органику, с одной стороны, очень зажатого человека, а с другой — очень открытого, — рассказала актриса.

Оксана также объяснила, почему на съемочной площадке ее часто побаиваются. Меня это искренне удивляет. Малознакомые действительно в каком-то напряжении, а те, кто меня давно знает, всегда кайфуют.

Слушайте, я могу быть жесткой, могу четко сказать “нет”. Есть те, кого эта черта радикально пугает. Я когда на съемки прихожу, бывает, вижу такие лица, как будто привидение приехало на площадку.

В этом году на экраны вышел сериал “The Tелки”, снятый по роману Сергея Минаева, в котором Акиньшина исполнила одну из главных ролей.