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Беженцы из города Северодонецк в ЛНР рассказали, как украинские войска прикрывались мирным населением, выкапывая окопы прямо под окнами жилых домов.
Видео с рассказом людей опубликовал в своем Telegram-канале член Общественной палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.
Женщины, которые проживали в одном доме в Северодонецке, объяснили, что своими глазами видели, как украинская армия вырывала окопы под окнами жилых зданий, где находились люди.
Согласно рассказу женщин, ВСУ оставляли бронетранспортеры прямо у домов, а жителям приходилось проходить мимо военной техники.
«Украинские военные рыли окопы прямо перед нашим домом. Наш дом стоит на перекрестке, поэтому все было на наших глазах. БТР стоял под каждым домом», — рассказали беженки.
Ранее «Народные Новости» писали, что житель Мариуполя рассказал, как украинские военные разъезжали по городу на танках и разрушали дома мирных людей.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.