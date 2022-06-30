Около тысячи человек еженедельно возвращаются в освобожденный от ВСУ Мариуполь

Жители освобожденного от ВСУ Мариуполя постепенно возвращаются в город. Об этом заявил глава городской администрации Константин Иващенко в беседе с РИА Новости. Он рассказал об обстановке в городе.
Мэр города подчеркнул, что еженедельно в город возвращаются около тысячи человек. Об этом свидетельствует значительное увеличение количества автобусных маршрутов и самих автобусов. По словам градоначальника, власти Мариуполя приложили большие усилия на восстановление автобусного парка.
«На линии у нас на сегодняшний день уже около 30 автобусов. Было 14, сейчас 30. То есть больше, чем в два раза. То есть люди есть», — объяснил Иващенко.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля в ходе своего телевизионного обращения. Она направлена на обеспечение безопасности населения ДНР и ЛНР. Глава государства назвал проведение спецоперации вынужденной мерой.