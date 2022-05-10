Около 80% японцев считают странным размещение большинства баз США на Окинаве

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Около 80% японцев озадачивает тот факт, что подавляющее большинство военных баз США в Японии находится в южной префектуре Окинава. Такой результат показал опрос общественного мнения телеканала NHK.
Опрос проводился с февраля по март этого года путем почтовой рассылки среди японцев старше 18 лет. Всего были опрошены 812 жителя Окинавы и 1115 граждан из других префектур Японии.
Размещение более 70% баз США в Стране восходящего солнца на Окинаве назвали «странным» или «отчасти странным» 84% опрошенных из префектуры и 80% – из других частей страны. Лишь 11% окинавцев и 12% респондентов из других префектур считают, что такое расположение американских баз «необходимо для обеспечения безопасности» Японии. «Неизбежным для обеспечения безопасности» страны такое размещение баз США в префектуре считают 51% опрошенных на Окинаве и 68% в других районах Японии.