Около 80% японцев считают странным размещение большинства баз США на Окинаве

Размещение более 70% баз США в Стране восходящего солнца на Окинаве назвали «странным» или «отчасти странным» 84% опрошенных из префектуры и 80% – из других частей страны. Лишь 11% окинавцев и 12% респондентов из других префектур считают, что такое расположение американских баз «необходимо для обеспечения безопасности» Японии. «Неизбежным для обеспечения безопасности» страны такое размещение баз США в префектуре считают 51% опрошенных на Окинаве и 68% в других районах Японии.