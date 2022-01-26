Около 75% жителей России поддерживают реформу в сфере обращения с ТКО

Около 75% жителей России поддерживают реформу в сфере обращения с ТКО Новости
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Положительное отношение к реформе обращения с отходами в России выразили 74% граждан, принявших участие в опросе. Об этом заявил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Согласно результатам проведенного исследования общественного мнения, 48% респондентов воспринимают реформу исключительно положительно, еще 26% относятся к ней скорее положительно, чем отрицательно. Негативно отнеслись к реформе лишь 20% россиян, осведомленных о ее проведении.

«Опрос также показал высокую осведомленность россиян об институте регоператора. Так, 73% респондентов, получающих коммунальную услугу по вывозу ТКО, знают о том, что она осуществляется специализированным региональным оператором», — приводит слова Буцаева телеканал «360».

Исследование проводилось в конце 2021 года в 85 регионах России методом CATI — телефонного опроса с вербальным контактом интервьюера и респондента. Участие в опросе приняли 30 205 человек.

 
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