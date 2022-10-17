Около 600 человек проживают в пострадавшем от крушения самолета доме в Ейске

Крушение самолета Су-34 произошло в результате возгорания одного из двигателей, заявили в Министерстве обороны России. Отмечается, что пилоты выполняли учебно-тренировочный полет.

В пресс-службе подчеркнули, что глава региона Вениамин Кондратьев поручил установить местонахождение каждого жильца пострадавшего дома. Все эвакуированные граждане будут временно размещены в ближайшие санатории.

Порядка 600 человек проживают в доме, пострадавшем в результате крушения самолета Су-34 в Ейске. Об этом сообщили представители пресс-службы оперативного штаба Краснодарского края.