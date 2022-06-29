Около 500 солдат ВСУ и 74 наемника ночью покинули Лисичанск в сторону Северска

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что в ночь с 28 на 29 июня из Лисичанска в сторону Северска вышли около 500 украинских военных и 74 наемников.
По его словам, на территории Северска в данный момент находится около шести батальонов ВСУ, а также прибывают иностранные наемники.
«Из Лисичанска за эту ночь вышли около 500 вэсэушников и 74 наемника в район Северска», — написал Киселев в Telegram-канале.
Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР рассказал, что наемники из американских ЧВК полностью руководят действиями украинских военных, пишет RT.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.