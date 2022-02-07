Около 50 беременных жительниц Реутова прошли вакцинацию от COVID-19

Процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции в подмосковном Реутове прошли около 50 беременных женщин. Об этом сообщили представители Центральной городской клинической больницы.

Эксперты подчеркнули, что процедура вакцинации не представляет опасности для здоровья беременных женщин, беременность привитых протекает без каких-либо осложнений. Вакцинация проводилась с применением российского препарата «Спутник V», разработанного специалистами Центра имени Н. Ф. Гамалеи. Всего данную процедуру прошли 46 будущих матерей.

«Кроме того до начала беременности, из тех кто состоит на учете, сделали еще 142 женщины», — говорится в тексте пресс-релиза, опубликованного на портале администрации города.

Вакцинация от коронавирусной инфекции в России проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства, к числу которых относятся вакцины «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «Спутник V», «Спутник М» и «КовиВак». Сделать прививку от COVID-19 можно в медицинских учреждениях и мобильных пунктах вакцинации.

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