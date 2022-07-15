Около 5 тыс. путешественников пересекли сухопутную границу Финляндии и России за сутки

Порядка пяти тысяч человек прошли пункты пропуска на границе Финляндии и России за прошедшие сутки. Об этом сообщило агентство Yle со ссылкой на главу пограничной службы юго-востока страны Киммо Громоффа.
Наибольшее число путешественников переходило через Ваалимау. Также пересечения границы зафиксированы в Иматре и Нуйямае.
«В Иматра зафиксировали около 500 пересечений границы, в Нуйямаа — около 1800, а в Ваалимаа — около 3000», — уточнил Громофф.
Подобные показатели соответствуют трафику, который был до введения коронавирусных ограничений. Глава пограничной службы также отметил, что порядка 60% людей направлялись из России в Финляндию.