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Около 5 тыс. путешественников пересекли сухопутную границу Финляндии и России за сутки

Около 5 тыс. путешественников пересекли сухопутную границу Финляндии и России за сутки
unsplash.com

Порядка пяти тысяч человек прошли пункты пропуска на границе Финляндии и России за прошедшие сутки. Об этом сообщило агентство Yle со ссылкой на главу пограничной службы юго-востока страны Киммо Громоффа.

Наибольшее число путешественников переходило через Ваалимау. Также пересечения границы зафиксированы в Иматре и Нуйямае.

«В Иматра зафиксировали около 500 пересечений границы, в Нуйямаа — около 1800, а в Ваалимаа — около 3000», — уточнил Громофф.

Подобные показатели соответствуют трафику, который был до введения коронавирусных ограничений. Глава пограничной службы также отметил, что порядка 60% людей направлялись из России в Финляндию.

Россия сухопутная граница трафик финляндия
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