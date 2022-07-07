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Около 45% россиян стараются самостоятельно решить бытовые конфликты с соседями

Около 45% россиян стараются самостоятельно решить бытовые конфликты с соседями
pxhere.com

Существуют разные способы борьбы с шумными соседями. Страховая компания «Росгосстрах» провела социологический опрос и выяснила, как россияне уживаются друг с другом в многоквартирных домах.

Специалисты компании провели исследование среди 1200 респондентов. Каждый четвертый гражданин предпочитает вызвать полицию, когда шум у соседей становится слишком громкий. Почти половина опрошенных (45%) старались договориться с нарушителями напрямую. Около 5% респондентов сообщили, что пытались пристыдить соседей с помощью обличающих записок, приклеенных в лифтах или на подъездах, передает «Вести Подмосковья».

бытовые конфликты социальный опрос шумные соседи
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