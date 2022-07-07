Около 45% россиян стараются самостоятельно решить бытовые конфликты с соседями

Специалисты компании провели исследование среди 1200 респондентов. Каждый четвертый гражданин предпочитает вызвать полицию, когда шум у соседей становится слишком громкий. Почти половина опрошенных (45%) старались договориться с нарушителями напрямую. Около 5% респондентов сообщили, что пытались пристыдить соседей с помощью обличающих записок, приклеенных в лифтах или на подъездах, передает «Вести Подмосковья».