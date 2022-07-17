Около 300 жителей Бергамо вышли на акцию в поддержку спецоперации России на Украине

Порядка 300 жителей итальянского города Бергамо вышли на акцию в поддержку специальной операции, которую Россия проводит на Украине.
Итальянцы недовольны политикой Рима в отношении Украины. Также они выступали против действий НАТО.
Участники протестов отмечали, что действия властей Италии совершаются по приказам, поступающим из Брюсселя. Они привели к рекордному росту цен на топливо и продукты питания.
Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Она стала ответом на киевскую агрессию в отношении республик Донбасса.