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Около 300 жителей Бергамо вышли на акцию в поддержку спецоперации России на Украине

Около 300 жителей Бергамо вышли на акцию в поддержку спецоперации России на Украине
pxhere.com

Порядка 300 жителей итальянского города Бергамо вышли на акцию в поддержку специальной операции, которую Россия проводит на Украине.

Итальянцы недовольны политикой Рима в отношении Украины. Также они выступали против действий НАТО.

Участники протестов отмечали, что действия властей Италии совершаются по приказам, поступающим из Брюсселя. Они привели к рекордному росту цен на топливо и продукты питания.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Она стала ответом на киевскую агрессию в отношении республик Донбасса.

бергамо Италия Протесты Россия Украина
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