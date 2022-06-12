Около 200 ресторанов обновленного «Макдональдс» откроются до конца июня в России, заявил генеральный директор компании в РФ Олег Пароев.
В понедельник, 13 июня, в России откроются 50 ресторанов «Макдональдс» после ребрендинга. Теперь они будут носить название «Весело и точка».
Новые кафе фастфуда будут сильно отличаться от закрывшегося этой весной заведения – поменяются и логотип, и название. Владельцы сети обещают сохранить большую часть пунктов меню, однако известно, что бургер «Биг Тейсти» и мороженое «Макфлури де люкс», скорее всего, больше продавать не будут.