Около 200 ресторанов обновленного «Макдональдс» откроются до конца июня в России

Новые кафе фастфуда будут сильно отличаться от закрывшегося этой весной заведения – поменяются и логотип, и название. Владельцы сети обещают сохранить большую часть пунктов меню, однако известно, что бургер «Биг Тейсти» и мороженое «Макфлури де люкс», скорее всего, больше продавать не будут.