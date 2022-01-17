Около 200 лифтов заменят в многоквартирных домах Мурманской области

Заменить около 200 лифтов планируют в многоквартирных домах Мурманской области. Об этом сообщили на оперативном совещании регионального правительства.

Всего планируют заменить 170 грузоподъемных объектов в жилых домах. Многоэтажки, которые вошли в программу по замене оборудования, расположены в административном центре, Кольском районе, Североморске и ЗАТО Александровске, передает издание FlashNord.

На ремонтные работы намерены выделить 323 млн рублей. При этом замену будут проводить при участии представителей Фонда содействия реформирования ЖКХ. Также в течение 2022 года планируют провести ремонт в 180 домах. Специалисты приведут в порядок фасады зданий и декоративную подсветку в областном центре.

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