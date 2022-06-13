Около 15% петербуржцев врут коллегам и начальству на работе

Большинство жителей Санкт-Петербурга честны со своими коллегами на работе, но 15% предпочитают придерживать свои тайны при себе.
Российская компания по поиску работы HeadHunter определила, как часто жители культурной столицы лгут на работе и опубликовала результаты социального опроса. Подавляющее большинство (85%) никогда не врут коллегам. Из оставшихся граждан 6% недоговаривают правду руководству, 3% лукавят с коллегами, а еще 6% лгут и тем и другим.
Основными темами для вранья являются личная жизнь — о ней не договаривают 60% респондентов, которые признались в привычке. Почти треть из этой группы утаивает правду о реальном финансовом состоянии, а 24% не рассказывают правду о своих политических и религиозных убеждениях. Результаты опроса также показали, что жители Петербурга часто врут о сделанной прививке против коронавируса.