Около 15% петербуржцев врут коллегам и начальству на работе

Основными темами для вранья являются личная жизнь — о ней не договаривают 60% респондентов, которые признались в привычке. Почти треть из этой группы утаивает правду о реальном финансовом состоянии, а 24% не рассказывают правду о своих политических и религиозных убеждениях. Результаты опроса также показали, что жители Петербурга часто врут о сделанной прививке против коронавируса.