Около 13 млн мальков муксуна выпустят этим летом в водоемы ЯНАО

Сейчас на территории предприятия размещена инкубаторы, в которых выклевываются личинки. Их сразу же переносят в рыбоводный бассейн, где они питаются и взрослеют. Ожидаются, что уже в июне подросших особей выпустят в водоемы, пишет сайт «Красный север».