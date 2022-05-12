Около 13 млн мальков муксуна выпустят этим летом в водоемы ЯНАО

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Власти ЯНАО пробуют реализовать новый способ импортозамещения. Примерно 13 млн мальков муксуна выпустят в воды региона, причем половина из них получена от Собского рыбоводного завода.
Сейчас на территории предприятия размещена инкубаторы, в которых выклевываются личинки. Их сразу же переносят в рыбоводный бассейн, где они питаются и взрослеют. Ожидаются, что уже в июне подросших особей выпустят в водоемы, пишет сайт «Красный север».
«В инкубаторе икра созревает до личинок в течение полугода. Это очень ответственное время: изменение температуры воды даже на один градус может привести к неприятным последствиям», — сказал и. о. генерального директора завода Александр Горлатов.
В рамках импортозамещения свои мощности намерен увеличить завод «Дагестан Стекло Тара». По предварительным данным, ожидается рост производства на 80%.