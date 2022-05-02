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    Около 100 мирных жителей смогли покинуть территорию завода «Азосталь» в Мариуполе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Около 100 мирных жителей смогли покинуть территорию завода «Азосталь» в Мариуполе

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    Федеральное агентство новостей

    Российские военные совместно с силами Народной милиции ДНР успешно эвакуировали 100 мирных граждан с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

    По данным ведомства, 30 апреля с прилегающих территорий и самого предприятия вышло 46 человек. Затем 1 мая были вызволены еще 80 горожан, которых насильно удерживали украинские националисты.

    Все эвакуированные были доставлены во временный лагерь в ДНР, где им оказали всю необходимую помощь. Желающих вернуться на украинскую территорию людей российские войска передадут сотрудникам ООН и МККК, констатировали в Минобороны РФ.

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