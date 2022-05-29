«Окна выбиты, все пылает»: эксклюзивные кадры последствий удара ВСУ по школе в Донецке

«У нас раньше автобусы ходили каждые 10 минут, с теперь ходят раз в час, только днем, потому что стреляют постоянно, ни минуты покоя нам нет, особенно в последнее время. То по домам стреляют, то по школе, то по магазину, просто по мирным людям стреляют, разве так можно», – добавил Николай Петрович.