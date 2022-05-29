Новости02

«Окна выбиты, все пылает»: эксклюзивные кадры последствий удара ВСУ по школе в Донецке

«Окна выбиты, все пылает»: эксклюзивные кадры последствий удара ВСУ по школе в Донецке
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Амплитуда артиллерийских ударов по мирной инфраструктуре прифронтовых районов Донецка увеличивается с каждым днем, ВСУ с варварской жестокостью бьют по домам мирных граждан.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Сегодня под их огнем оказалась 103 школа Петровского района Донецка. В результате обстрела несколько классов школы загорелись, но пожар удалось вовремя локализовать и ликвидировать. Корреспондент «Народных Новостей» показал эксклюзивные кадры с места событий.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

«Был очень страшный звук и несколько хлопков, разрывов, потом я почувствовал запах гари, поднялся на второй этаж в кабинет труда, а там все горит, пылает, я схватил огнетушитель и бросился спасать нашу школу от пожара, слава богу, что огонь еще не успел распространиться. Окна у нас почти все выбиты, фасады посечены, на спортплощадку прилетело, ужас одним словом, благо дети сейчас на дистанционном обучении», – сказал сотрудник школы Иван.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

По словам местного жителя Николая Петровича, 30 лет проработавшего на местной шахте, из-за боевых действий их поселок стал фактически отрезан от большого города.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

«У нас раньше автобусы ходили каждые 10 минут, с теперь ходят раз в час, только днем, потому что стреляют постоянно, ни минуты покоя нам нет, особенно в последнее время. То по домам стреляют, то по школе, то по магазину, просто по мирным людям стреляют, разве так можно», – добавил Николай Петрович.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Стоит отметить, что украинские националисты все чаще открывают огонь по школам и объектам гражданской инфраструктуры Петровского района Донецка.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.