«Окна выбиты, все пылает»: эксклюзивные кадры последствий удара ВСУ по школе в Донецке

Амплитуда артиллерийских ударов по мирной инфраструктуре прифронтовых районов Донецка увеличивается с каждым днем, ВСУ с варварской жестокостью бьют по домам мирных граждан.
Сегодня под их огнем оказалась 103 школа Петровского района Донецка. В результате обстрела несколько классов школы загорелись, но пожар удалось вовремя локализовать и ликвидировать. Корреспондент «Народных Новостей» показал эксклюзивные кадры с места событий.
«Был очень страшный звук и несколько хлопков, разрывов, потом я почувствовал запах гари, поднялся на второй этаж в кабинет труда, а там все горит, пылает, я схватил огнетушитель и бросился спасать нашу школу от пожара, слава богу, что огонь еще не успел распространиться. Окна у нас почти все выбиты, фасады посечены, на спортплощадку прилетело, ужас одним словом, благо дети сейчас на дистанционном обучении», – сказал сотрудник школы Иван.
По словам местного жителя Николая Петровича, 30 лет проработавшего на местной шахте, из-за боевых действий их поселок стал фактически отрезан от большого города.
«У нас раньше автобусы ходили каждые 10 минут, с теперь ходят раз в час, только днем, потому что стреляют постоянно, ни минуты покоя нам нет, особенно в последнее время. То по домам стреляют, то по школе, то по магазину, просто по мирным людям стреляют, разве так можно», – добавил Николай Петрович.
Стоит отметить, что украинские националисты все чаще открывают огонь по школам и объектам гражданской инфраструктуры Петровского района Донецка.