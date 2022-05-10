Окажутся на обочине мировой экономики: США проиграли Китаю из-за большой ошибки на Украине

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Популярный режиссер Карен Шахназаров заявил, что стремление США втянуть РФ в длительный и изнуряющий конфликт на Украине стало большой ошибкой, а американские элиты до сих пор этого не понимают.
Шахназаров выступил в эфире политической передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» и высказался о ситуации на геополитической арене. По его словам, США явно переоценили свои силы и неправильно расставили приоритеты, когда планировали военно-политическое противостояние. Вашингтон, сосредотачивая все силы и ресурсы на борьбе с Россией на Украине, позабыл про своего главного соперника — Пекин.
«Страна разрушается и все идет к тому, что Украина перестанет быть государством. Самое главное – есть ощущение у Запада и особенно у США, что им это нужно. Они верят, что добились своего и вот-вот победят. Но на самом деле именно США сейчас терпят самое большое поражение. Потому что в их борьбе с Китаем они уже с треском проиграли из-за глупой украинской ошибки. Все, проигрыш уже состоялся. Пекин просто аплодирует, получая огромную выгоду от всего происходящего», — рассказал Шахназаров.
Режиссер добавил, что США своей авантюрой на Украине ускорили разрушение своей долларовой системы. Санкции против РФ не дали нужного эффекта, формируются благодаря усилиям Москвы и союзников новые системы оборота финансов и активов, и в итоге Вашингтон окажется на обочине мировой экономики.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.