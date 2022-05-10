Окажутся на обочине мировой экономики: США проиграли Китаю из-за большой ошибки на Украине

«Страна разрушается и все идет к тому, что Украина перестанет быть государством. Самое главное – есть ощущение у Запада и особенно у США, что им это нужно. Они верят, что добились своего и вот-вот победят. Но на самом деле именно США сейчас терпят самое большое поражение. Потому что в их борьбе с Китаем они уже с треском проиграли из-за глупой украинской ошибки. Все, проигрыш уже состоялся. Пекин просто аплодирует, получая огромную выгоду от всего происходящего», — рассказал Шахназаров.