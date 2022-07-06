Окаменелости еще одного вида доисторической «собаки-медведя» нашли во Франции

Новый вид так называемой «собаки-медведя» удалось обнаружить в юго-западных окрестностях Франции, сообщила международная группа ученых.
Указанная территория нередко подвергалась затоплению, из-за чего там сохранилось множество окаменелостей. Среди них оказалась челюсть массивного животного, которая стала доказательством существования еще одного вида доисторической «собаки-медведя», пишет Planet Today.
Животные представляли собой группу хищников, обитавших в Европе в эпоху миоцена, то есть от 23 до 5,3 млн лет назад. Последний из представителей вида «собаки-медведя» весил около 320 кг.