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Окаменелости еще одного вида доисторической «собаки-медведя» нашли во Франции

Окаменелости еще одного вида доисторической «собаки-медведя» нашли во Франции
pxhere.com

Новый вид так называемой «собаки-медведя» удалось обнаружить в юго-западных окрестностях Франции, сообщила международная группа ученых.

Указанная территория нередко подвергалась затоплению, из-за чего там сохранилось множество окаменелостей. Среди них оказалась челюсть массивного животного, которая стала доказательством существования еще одного вида доисторической «собаки-медведя», пишет Planet Today.

Животные представляли собой группу хищников, обитавших в Европе в эпоху миоцена, то есть от 23 до 5,3 млн лет назад. Последний из представителей вида «собаки-медведя» весил около 320 кг.

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