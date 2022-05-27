Oil Price: санкции рекордно увеличили доход России от продажи энергоресурсов

Доходы России от экспорта нефти и газа побили все рекорды. Западные санкции никак не смогли навредить российской экономике, написал в статье для американского портала Oil Price аналитик Роберт Рапир.
Рапир в качестве примера пример данные специалиста Немецкого института по международным отношениям и безопасности Яниса Клюге. Согласно им, полученные Россией средства от продажи энергоресурсов увеличились наполовину.
«Российские доходы от нефти и газа побили очередной рекорд в апреле: 1,8 триллиона рублей за один месяц вместо 1,2 триллиона в марте. Спустя четыре месяца федеральный бюджет получил половину от запланированного дохода от поставок нефти и газа в 2022 году (9,5 триллиона рублей)», — пишет издание Oil Price.
По словам эксперта, антироссийские санкции, введенные Западом, могут сыграть на руку Москве. Ранее он сообщал, что Россия добьется успеха, если продолжит продавать газ и нефть странам, которые не поддержали санкции.
«Невозможно полностью убрать российскую нефть с рынка, не допустив повышения цен вплоть до 200 долларов за баррель. Кроме того, c ростом цен повышается привлекательность российской нефти. Например, прямо сейчас у Китая и Индии огромный стимул покупать ее со скидкой», — объяснил аналитик.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.