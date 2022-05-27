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Oil Price: санкции рекордно увеличили доход России от продажи энергоресурсов

Oil Price: санкции рекордно увеличили доход России от продажи энергоресурсов
Федеральное агентство новостей

Доходы России от экспорта нефти и газа побили все рекорды. Западные санкции никак не смогли навредить российской экономике, написал в статье для американского портала Oil Price аналитик Роберт Рапир.

Рапир в качестве примера пример данные специалиста Немецкого института по международным отношениям и безопасности Яниса Клюге. Согласно им, полученные Россией средства от продажи энергоресурсов увеличились наполовину.

«Российские доходы от нефти и газа побили очередной рекорд в апреле: 1,8 триллиона рублей за один месяц вместо 1,2 триллиона в марте. Спустя четыре месяца федеральный бюджет получил половину от запланированного дохода от поставок нефти и газа в 2022 году (9,5 триллиона рублей)», — пишет издание Oil Price.

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

По словам эксперта, антироссийские санкции, введенные Западом, могут сыграть на руку Москве. Ранее он сообщал, что Россия добьется успеха, если продолжит продавать газ и нефть странам, которые не поддержали санкции.

«Невозможно полностью убрать российскую нефть с рынка, не допустив повышения цен вплоть до 200 долларов за баррель. Кроме того, c ростом цен повышается привлекательность российской нефти. Например, прямо сейчас у Китая и Индии огромный стимул покупать ее со скидкой», — объяснил аналитик.

Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.

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