Охотники за снежным человеком обнаружили доказательства существования йети в национальном парке в США

Пользователи портала Reddit рассказали о встрече с мифическим существом — снежным человеком. По мнению авторов публикации, их рассказ является достаточным доказательством существования йети.
Охотники за снежным человеком утверждают, что его следы были обнаружены в Национальном парке Фрэнсиса Мариона, расположенном в Южной Каролине. При этом отмечается, что об обнаружении существа сообщили сразу два охотника по отдельности. По их словам, криптид напал на них, из-за чего они получили травмы, передает издание Planet Today.
Комментаторы скептически отнеслись к заявлениям «свидетелей». Авторы публикации не опубликовали никаких доказательств, что вызвало у пользователей негативную реакцию. Они предложили им вернуться в парк и добыть четкие снимки йети.