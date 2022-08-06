Новости0

Охотники за снежным человеком обнаружили доказательства существования йети в национальном парке в США

Охотники за снежным человеком обнаружили доказательства существования йети в национальном парке в США
pxhere.com

Пользователи портала Reddit рассказали о встрече с мифическим существом — снежным человеком. По мнению авторов публикации, их рассказ является достаточным доказательством существования йети.

Охотники за снежным человеком утверждают, что его следы были обнаружены в Национальном парке Фрэнсиса Мариона, расположенном в Южной Каролине. При этом отмечается, что об обнаружении существа сообщили сразу два охотника по отдельности. По их словам, криптид напал на них, из-за чего они получили травмы, передает издание Planet Today.

Комментаторы скептически отнеслись к заявлениям «свидетелей». Авторы публикации не опубликовали никаких доказательств, что вызвало у пользователей негативную реакцию. Они предложили им вернуться в парк и добыть четкие снимки йети.

доказательства мифы снежный человек
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.