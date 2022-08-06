Охотники за снежным человеком обнаружили доказательства существования йети в национальном парке в США

Охотники за снежным человеком утверждают, что его следы были обнаружены в Национальном парке Фрэнсиса Мариона, расположенном в Южной Каролине. При этом отмечается, что об обнаружении существа сообщили сразу два охотника по отдельности. По их словам, криптид напал на них, из-за чего они получили травмы, передает издание Planet Today.