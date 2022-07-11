Охлобыстин жестко высказался о творчестве уехавших из России артистов

Актер Иван Охлобыстин усомнился, что творчество покинувших Россию артистов, которые поливают грязью родную страну, будет интересно на Западе.
Звезда «Интернов» поддерживает РФ и критикует оскорбляющих Москву коллег. В то же время сам актер признается, что творчество многих артистов, с которыми у него взгляды расходятся, раньше нравилось.
«Никому кроме России их творчество не сдалось, потому что большая часть художественного произведения, созданного русским художником, только подразумевается и может быть понята в полной мере только русским. Так что все граждане России, в равной степени, имеют авторские права на все песни Гребенщикова, Шевчука, Макаревича, Земфиры и других, кому не хватило духу остаться в России», — жестко высказался актер в блоге на «Дзене».
Охлобыстин ранее отметил, что политические взгляды человека не отменяют его былые заслуги. Однако поддерживать теплые отношения не со всеми получается, пишет «Царьград».