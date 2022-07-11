Охлобыстин жестко высказался о творчестве уехавших из России артистов

«Никому кроме России их творчество не сдалось, потому что большая часть художественного произведения, созданного русским художником, только подразумевается и может быть понята в полной мере только русским. Так что все граждане России, в равной степени, имеют авторские права на все песни Гребенщикова, Шевчука, Макаревича, Земфиры и других, кому не хватило духу остаться в России», — жестко высказался актер в блоге на «Дзене».