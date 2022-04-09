Охлобыстин записал трогательное видео для тяжелобольной девочки

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Актер Иван Охлобыстин поддержал девочку, которая борется с тяжелым недугом. Специально для нее он записал трогательное видео.
Девочка живет в Хакасии. Она страдает от острого лимфобластного лейкоза. Недавно она призналась родителям, что очень хотела бы получить поздравление от звезды «Интернов» — малышка является поклонницей сериала.
Благодаря блогеру из Красноярска Оксане Хикматулиной эта просьба была донесена до артиста. Через жену актера удалось связаться с самим Охлобыстиным, и он записал для нее видео.
«Ты родилась весной, это прекрасно. Весной все зацветает, распускается, птички поют. Я очень люблю весну. Я помню, как я в детстве встречал весну, это было какое-то счастье», — обратился он к девочке.
Девочка была удивлена, увидев поздравление от своего кумира. Она призналась, что ей очень понравился этот ролик.