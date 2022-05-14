Охлобыстин считает, что российские артисты должны подтянуть уровень своей культуры

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Актер Иван Охлобыстин раскритиковал деятелей культуры на фоне спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.
В своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен» звезда сериала «Интерны» порассуждала о культурной элите и ее действиях во время спецоперации России. По мнению Охлобыстина, артисты в нынешнее время нужны как никогда, а поэтому они должны подтянуть уровень своей культуры.
«В нашей липкой культурке необходимо провести серьезный идейный аудит. Подтянуть художественный уровень до реальности. Народ сейчас нуждается в героях — в красивых, мужественных, умных людях. И в реальности, и на сцене, и на экране», — считает Охлобыстин.
Ранее он прокомментировал запись розыгрыша актрисы Чулпан Хаматовой, которая в конце февраля улетела из России и поселилась в экопоселке у реки недалеко от Риги. По мнению артиста, его коллега уже успела пожалеть о своем решении переехать за границу и тоскует по родине.