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    Охлобыстин считает, что российские артисты должны подтянуть уровень своей культуры

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Охлобыстин считает, что российские артисты должны подтянуть уровень своей культуры

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    Global Look Press/Anatoly Lomokhov

    Актер Иван Охлобыстин раскритиковал деятелей культуры на фоне спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.

    В своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен» звезда сериала «Интерны» порассуждала о культурной элите и ее действиях во время спецоперации России. По мнению Охлобыстина, артисты в нынешнее время нужны как никогда, а поэтому они должны подтянуть уровень своей культуры.

    «В нашей липкой культурке необходимо провести серьезный идейный аудит. Подтянуть художественный уровень до реальности. Народ сейчас нуждается в героях — в красивых, мужественных, умных людях. И в реальности, и на сцене, и на экране», — считает Охлобыстин.

    Ранее он прокомментировал запись розыгрыша актрисы Чулпан Хаматовой, которая в конце февраля улетела из России и поселилась в экопоселке у реки недалеко от Риги. По мнению артиста, его коллега уже успела пожалеть о своем решении переехать за границу и тоскует по родине.

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