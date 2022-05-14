Охлобыстин считает, что российские артисты должны подтянуть уровень своей культуры

Ранее он прокомментировал запись розыгрыша актрисы Чулпан Хаматовой, которая в конце февраля улетела из России и поселилась в экопоселке у реки недалеко от Риги. По мнению артиста, его коллега уже успела пожалеть о своем решении переехать за границу и тоскует по родине.