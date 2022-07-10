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Огромный ледник обрушился в популярном у туристов ущелье в Киргизии

Огромный ледник обрушился в популярном у туристов ущелье в Киргизии
pxhere.com

Огромный ледник обрушился в ущелье Джууку, расположенном вблизи южного побережья Иссык-Куля, заявили в МЧС Киргизии.

Инцидент произошел в ущелье Джеты-Огузского района. Ледник обрушился в результате таяния, рассказали сотрудники МЧС. На место происшествия выехали специалисты. Они будут осуществлять координацию и отвечать за ликвидацию возможных последствий схода ледника.

«До места примерно 100 километров. Позже будет предоставлена дополнительная информация», — сообщили представители МЧС.

Известно, что обрушение ледника засняла группа иностранных туристов. Путешественник Гарри Шиммин опубликовал ролик в своей группе в социальных сетях.

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