Огромный ледник обрушился в популярном у туристов ущелье в Киргизии

Огромный ледник обрушился в ущелье Джууку, расположенном вблизи южного побережья Иссык-Куля, заявили в МЧС Киргизии.
Инцидент произошел в ущелье Джеты-Огузского района. Ледник обрушился в результате таяния, рассказали сотрудники МЧС. На место происшествия выехали специалисты. Они будут осуществлять координацию и отвечать за ликвидацию возможных последствий схода ледника.
«До места примерно 100 километров. Позже будет предоставлена дополнительная информация», — сообщили представители МЧС.
Известно, что обрушение ледника засняла группа иностранных туристов. Путешественник Гарри Шиммин опубликовал ролик в своей группе в социальных сетях.