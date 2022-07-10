Огромный ледник обрушился в популярном у туристов ущелье в Киргизии

Инцидент произошел в ущелье Джеты-Огузского района. Ледник обрушился в результате таяния, рассказали сотрудники МЧС. На место происшествия выехали специалисты. Они будут осуществлять координацию и отвечать за ликвидацию возможных последствий схода ледника.