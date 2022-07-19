Огромный Geely Monjaro ещё не появился в России, а в Китае уже выходит улучшенная версия — более мощная и экономичная

Новый кроссовер Geely Monjaro, который должен появиться на российском рынке до конца 2022 года, скоро получит новую версию в Китае.

Министерство промышленности и информационных технологий Китайской Народной Республики опубликовала данные о том, что это будет традиционный гибрид с 2,0-литровым двигателем и полным приводом.

Речь о гибридной системе Leishen Hi-X, которая уже применялась в Geely Emgrand L и Lynk E-Motive, только на основе 1,5-литрового двигателя мощностью 150 л.с., который дополнял 136-сильный электродвигатель и трехступенчатая гибридная трансмиссия DHT Pro.





Новый Geely Monjaro получит более мощную версию этого гибрида на базе 2,0-литрового двигателя BHE20 мощностью 250 л.с. Трансмиссия также будет трёхступенчатой, а привод — исключительно полным.

В России автомобиль готовится выйти в единственном полноприводном варианте с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 238 л.с. и классическим восьмиступенчатым «автоматом» Aisin.

Базовая версия Geely Monjaro для российского рынка получит светодиодную оптику, бесключевой доступ в салон и запуск мотора, климат-контроль, системы помощи при движении на спуске и подъёме, 8 динамиков аудиосистемы, сенсорную приборную панель диагональю 10 дюймов и центральный монитор диагональю 12,3 дюйма.