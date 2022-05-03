Огромный склад загорелся по всей площади в Московской области

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Сильный пожар возник на мебельном складе в Московской области. Об этом пишет ТАСС.
Возгорание произошло в городском округе Богородский на Кудиновском шоссе. Пожарные МЧС уже устраняют его очаги.
«По прибытии пожарных подразделений горение складского помещения происходит по всей площади», — говорится в сообщении.
Пожар распространился на площадь в 34 тыс. кв. метров. Известно, что часть здания обрушилась. На данный момент в тушении участвуют 100 пожарных и 33 единицы техники.
загрузка...