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    Огромный склад загорелся по всей площади в Московской области

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Огромный склад загорелся по всей площади в Московской области

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    Сильный пожар возник на мебельном складе в Московской области. Об этом пишет ТАСС.

    Возгорание произошло в городском округе Богородский на Кудиновском шоссе. Пожарные МЧС уже устраняют его очаги.

    «По прибытии пожарных подразделений горение складского помещения происходит по всей площади», — говорится в сообщении.

    Пожар распространился на площадь в 34 тыс. кв. метров. Известно, что часть здания обрушилась. На данный момент в тушении участвуют 100 пожарных и 33 единицы техники.

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