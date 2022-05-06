Огромный аккумулятор ёмкостью 7000 мА•ч и дисплей диагональю почти 7 дюймов. Таким будет Tecno Pova 2

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Смартфоны с аккумуляторами ёмкостью 5000 мА•ч давно стали реальностью, при этом более ёмкие элементы встречаются достаточно редко. Компания Tecno готовит как раз такой смартфон, который можно будет смело называть монстром автономности.



Tecno Pova 2

Модель Pova 3, согласно имеющимся данным, получит аккумулятор ёмкостью 7000 мА•ч. Таких устройств на рынке практически нет. Пару лет назад Samsung выпустила Galaxy M51 с аналогичным аккумулятором, но преемники этой модели получили менее ёмкие батареи.

Огромный аккумулятор смартфону пригодится хотя бы потому, что у него будет и огромный экран. Новинке приписывают дисплей диагональю 6,9 дюйма. Это будет панель Full HD+ с соотношением сторон 20,5:9 и кадровой частотой 90 Гц.

Сердцем послужит SoC MediaTek Helio G88, также смартфон будет иметь 4 либо 6 ГБ ОЗУ и 64 либо 128 ГБ флэш-памяти. Из остального известно об основной камере разрешением 50 Мп, габаритах 173,1 х 78,4 х 9,4 мм и 33-ваттной зарядке.