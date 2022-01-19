Огромная пробка образовалась на участке дороги от Софийской улицы до проспекта Славы

Огромная пробка образовалась на участке дороги от Софийской улицы до проспекта Славы Новости
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Автомобилисты жалуются на затор, который образовался во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Движение оказалось сильно затруднено на участке дороги от Софийской улицы до проспекта Славы.

Причиной многокилометровых пробок в Северной столице с начала зимы стал неубранный снег. Коммунальные службы безответственно относятся к своей работе, а Смольный во главе с Александром Бегловым не могут проконтролировать и повлиять на процесс. Сам градоначальник еще в ноябре заявлял, что город готов к зиме и закупил достаточно спецтехники, однако на деле оказалось все не так.

Актер Театра эстрады имени А. Райкина и звезда сериала «Вертинский» Алексей Шильников ранее раскритиковали работу сотрудников коммунальных служб Петербурга. Сравнивая ситуацию с Москвой, он отметил, что в российской столице городские службы убирают снег «значительно активней».

 
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