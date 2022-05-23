Огромная партия мандаринов с мертвыми насекомыми внутри чуть не попала на прилавки Петербурга

Морской порт Санкт-Петербурга не пропустил 22,4 тонны мандаринов из Аргентины. В контейнерах с привезенными фруктами были обнаружены мертвые насекомые и их личинки.
Подробности происшествия сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Неприятная находка была обнаружена во время досмотра прибывшего груза.
«В ходе проведения досмотра партии мандаринов государственным инспектором были обнаружены живые личинки и мертвые насекомые, которые по морфологическим признакам схожи с опасными карантинными объектами», — сказано в сообщении ведомства.
Лабораторное исследование показало, что живые личинки принадлежат Средиземноморской плодовой мухе. А мертвые насекомые являлись Красной померанцевой щитовкой. Собственник мандаринов заверил, что фрукты пройдут фитосанитарное обеззараживание.