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Огромная партия мандаринов с мертвыми насекомыми внутри чуть не попала на прилавки Петербурга

Огромная партия мандаринов с мертвыми насекомыми внутри чуть не попала на прилавки Петербурга
pexels.com/PD

Морской порт Санкт-Петербурга не пропустил 22,4 тонны мандаринов из Аргентины. В контейнерах с привезенными фруктами были обнаружены мертвые насекомые и их личинки.

Подробности происшествия сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Неприятная находка была обнаружена во время досмотра прибывшего груза.

«В ходе проведения досмотра партии мандаринов государственным инспектором были обнаружены живые личинки и мертвые насекомые, которые по морфологическим признакам схожи с опасными карантинными объектами», — сказано в сообщении ведомства.

Лабораторное исследование показало, что живые личинки принадлежат Средиземноморской плодовой мухе. А мертвые насекомые являлись Красной померанцевой щитовкой. Собственник мандаринов заверил, что фрукты пройдут фитосанитарное обеззараживание.

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RusNewsToday24
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