«Огромная наглость»: украинские беженцы возмутили болгар отказом переезжать с курорта

Читателей болгарского «Дневника» возмутило наглое поведение беженцев из Украины, которые отказались переезжать из гостиниц у моря вглубь страны.
По данным СМИ, из курорта Варна в столицу страны должен был отправиться поезд с двумя сотнями беженцами, но приехали на вокзал всего пять человек. Планировалось, что украинцев перевезут из курортного городка в населенные пункты Рибарица и Паничиште.
Однако беженцы передумали покидать уютные и солнечные курорты и заявили, что не планируют уезжать вглубь Болгарии. Многие пользователи Сети отметили, что такое поведение беженцев выглядит очень наглым, ведь им предоставляют помощь и все условия для бесплатного проживания.
«Правительство сделало хороший ход — теперь понятно, кто действительно нуждается в помощи, а кто хочет бесплатно жить на первой линии»;
«Пусть возвращаются на Украину, боевые действия идут не везде. Мы им и там помогать можем»;
«Огромная наглость. При том, что 80 процентов болгар живут хуже них», — прокомментировали новость болгарские читатели.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.