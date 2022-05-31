«Огромная наглость»: украинские беженцы возмутили болгар отказом переезжать с курорта

«Правительство сделало хороший ход — теперь понятно, кто действительно нуждается в помощи, а кто хочет бесплатно жить на первой линии»;

«Пусть возвращаются на Украину, боевые действия идут не везде. Мы им и там помогать можем»;

«Огромная наглость. При том, что 80 процентов болгар живут хуже них», — прокомментировали новость болгарские читатели.