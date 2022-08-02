Оговорка Лиз Трасс о Путине вызвала нервную реакцию у британцев

Лиз Трасс на встрече с коллегами по Консервативной партии оговорилась, сказав, что будет «бороться за Путина». Она тут же исправилась, уточнив, что будет бороться именно «с Путиным». Оговорка не ушла от внимания читателей британской прессы, и многие, комментируя этот казус в Сети, посмеялись над своим политиком.