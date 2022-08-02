Оговорка Лиз Трасс о Путине вызвала нервную реакцию у британцев

Читатели британского издания Daily Express высмеяли претендующую на пост премьера страны главу МИД Лиз Трасс после того, как она допустила досадную оговорку, говоря о президенте РФ Владимире Путине.
Лиз Трасс на встрече с коллегами по Консервативной партии оговорилась, сказав, что будет «бороться за Путина». Она тут же исправилась, уточнив, что будет бороться именно «с Путиным». Оговорка не ушла от внимания читателей британской прессы, и многие, комментируя этот казус в Сети, посмеялись над своим политиком.
«Как Байден, только без уважительной причины в виде почти 80-летнего возраста»;
«Трасс не годится в премьеры и, как и Джонсон, будет выбрана по неправильным причинам»;
«Она будет большим позором для этой страны, чем Джонсон»;
«Ее планы по налогам для богатых за счет бедных отправят экономику в штопор», — писали пользователи в комментариях.
Напомним, члены Консервативной партии в начале осени выберут нового лидера, который возглавит правительство Британии. В последний тур голосования вышли непосредственно Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак. Место премьер-министра Британии оказалось вакантным после скандальной отставки Бориса Джонсона.