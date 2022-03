Огород на подоконнике: что можно вырастить дома

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Даже если у вас нет собственной дачи — это не повод постоянно покупать овощи на рынке. При наличии желания можно организовать огород на подоконнике. Простому обывателю сложно представить, сколько всего можно вырастить, не выходя из дома.

В этом материале мы подробно расскажем о полезных растениях, плоды которых потом украсят ваш стол. При этом непременно предупредим о различных подводных камнях, которые подстерегают вас во время создания собственного мини-огорода.

Огород на подоконнике: что выращивать

Комнатные томаты

Лучше всего выбрать семена мини-томатов. На этикетках подобных регулярно можно встретить пометку «комнатные» или «балконные». Они практически не подвержены болезням, не занимают много места и не нуждаются в пасынковании (обрезке). А если вы еще и потратитесь на специальную лампу, то сможете собирать урожай практически круглый год.

При наличии вышеупомянутой лампы первую посадку семян можно совершать уже в январе. Вторая тогда будет приходиться на конец марта. Таким образом вы получите прекрасный урожай с июня по октябрь. Обзаведитесь горшком, объемом не меньше 4–5 л. Также томаты лучше всего растить на солнечной стороне.

Баклажаны

Выращивание баклажанов не сильно отличается от томатов. Здесь также нужно выбрать компактные гибриды и предоставить растению много света. Семена отправляйте в землю в феврале-марте. Горшок также нужен объемом не менее 5 л. При этом очень важно вовремя срезать плоды, чтобы образовывались новые завязи.

Сладкий горох

Карликовые сорта гороха, а нам нужны именно они, не вырастают больше 70 см. При этом обычный может достигать более 2 м. Сажать нужно сразу же в большой горшок, размером не менее 10 л. Лучше всего сделать это во второй половине апреля.

Очень важно, что гороху необходима опора, о которой стоит позаботиться еще во время посадки. Оставьте место для установки опоры после прорастания семян. Если говорить об уходе, то он весьма простой: полив, подкормка и подсветка, если выращивание происходит зимой.

Огурцы

При выборе сортов огурцов стоит обращать внимание на партенокарпические (не требуют опыления) и скороспелые. Урожай огурчиков можно собирать с июня по октябрь. При хорошем уходе одно растение будет регулярно давать до килограмма плодов.

Семена отправляют в грунт с марта по май. Для этого берут горшки объемом от 5 до 8 литров. Как и в случае с горохом, необходимо не забыть про опору или подвязку. А если вы решили приобрести опыляемые сорта, то вам придется проводить этот процесс собственноручно.

Зелень

Проще всего вырастить листовой салат. Очень часто вы можете увидеть в магазинах салат в небольших пластиковых горшочках. Дома достаточно обрезать листья немного выше, чем обычно. Избавьтесь от магазинного сосуда и оправьте салат в обычный горшочек. Уже через несколько недель у вас появятся свежие листочки.

Часто в различных блюдах хозяйки используют ароматные травы. А ведь многие из них отлично устроятся у тебя на подоконнике. К примеру, розмарин весьма неприхотлив. Главное, чтобы не было больших перепадов температуры. Мяту, тимьян и орегано можно вырастить как из семян, так и делением кустика.

Базилик и петрушку можно сеять круглый год. Они также весьма неприхотливы. А вот если хотите выделиться, посадите цейлонский шпинат. Семена оправьте в грунт в марте. Для этого выберите горшок, объемом 5 л. Есть белый и красный вид. И тот, и другой можно есть в сыром виде, но второй немного жестче, поэтому его можно отварить.

Огород на подоконнике: советы

Где выращивать?

Летом для большинства растений лучше всего подойдут восточные или западные окна. А вот с середины осени по середину весны своих любимцев лучше перенести на южную сторону. Северная часть дома может пригодиться разве что для чего-то не слишком прихотливого вроде зелени.

Полив

В принципе здесь нет больших секретов. Обычно частоту полива определяют по состоянию грунта. Он не должен пересыхать, но при этом стоит давать ему просохнуть. Чаще всего достаточно вливать воду два раза в неделю. Правда, на южной стороне периодичность меняется на практически ежедневную. Конечно, стоит позаботиться о дренажных отверстиях в горшках, они помогут не переборщить с водой.

Удобрения

Здесь всё зависит от растений. Зелень вроде салатов, петрушки или укропа растет сама по себе. А вот помидоры, баклажаны, огурцы, перцы и многолетние травы вроде розмарина нуждаются в подкармливании.

Подсветка

Дополнительный свет помогает выращивать растения в зимний период. В это время года без света можно неплохо справляться разве что с микрогрином. Все остальные растения будут благодарны вам за приобретенную специальную лампу.

Огород на подоконнике: кому он нужен?

В конце хочется отметить, что подобное хобби пригодится не только «травоядным». Даже если вы весьма равнодушны к овощам, выращивание растений может стать отличной развивающей и долгоиграющей игрой для ребенка. Малыш не только станет более ответственным, помогая ухаживать за томатами или огурчиками, но и будет просто в восторге от того, что они растут прямо у него на глазах.

Также небольшая грядка дома станет отличным дополнением в квартире любителей пить чай. Только представьте, что вы добавляете в этот прекрасный напиток веточку собственноручно выращенного тимьяна или мяты.

Искренне надеемся, что наши советы помогут вам вырастить полезные овощи, которым будут завидовать все гости. Наверняка этот материал соберет не одного опытного дачника, поэтому непременно делитесь своими наблюдениями с новичками. Им они точно пригодятся!

