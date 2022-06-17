Огонь уничтожил гараж в Салехарде из-за невнимательности рабочего

Сильный пожар разгорелся в одном из гаражей Салехарда. Виновником оказался мастер, который проводил ремонт в помещении, сообщили в СУ СКР по Ямалу.
Согласно информации следствия, работник с помощью сварочного аппарата монтировал опоры. Проигнорировав правила безопасности, он расположил рядом стройматериалы. На них попали искры и раскаленный металл, пишет сайт «Красный Север».
В результате гаражное помещение загорелось. Огонь разошелся по площади в 250 метров. Причиненный ущерб оценивался в 2,8 млн рублей. По уточнениям СКР, работник полностью возместил убытки. Теперь уголовное дело по факту случившегося направлено в суд.