Огонь уничтожил гараж в Салехарде из-за невнимательности рабочего

В результате гаражное помещение загорелось. Огонь разошелся по площади в 250 метров. Причиненный ущерб оценивался в 2,8 млн рублей. По уточнениям СКР, работник полностью возместил убытки. Теперь уголовное дело по факту случившегося направлено в суд.