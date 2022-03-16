Огонь охватил трехкомнатную квартиру во Фрунзенском районе Петербурга

Сообщается, что в комнате площадью десять квадратных метров

обгорела обстановка в три квадратных метра. Спасателям удалось ликвидировать

пламя в 00:33. Всего к тушению пожара было привлечено три единицы спецтехники и

14 человек личного состава. Информации о пострадавших во время происшествия не

поступало.