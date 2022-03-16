Огонь охватил трехкомнатную квартиру во Фрунзенском районе Петербурга

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Сотрудники пожарной службы успешно потушили возгорание
квартиры во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Соответствующая информация
следует из сообщения управления МЧС по региону.
Подчеркивается, что сообщение о пожаре поступило на пульт
спасателей в 00:06 17 марта. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире
дома, расположенного на улице Белградской, 24.
Сообщается, что в комнате площадью десять квадратных метров
обгорела обстановка в три квадратных метра. Спасателям удалось ликвидировать
пламя в 00:33. Всего к тушению пожара было привлечено три единицы спецтехники и
14 человек личного состава. Информации о пострадавших во время происшествия не
поступало.
Количество пожаров в Северной столице значительно возросло
за последнее время. В особенности это касается зданий исторического наследия,
что вызывает серьезное беспокойство у местных жителей. Однако губернатор
Александр Беглов по-прежнему не принимает необходимые меры в связи с этим.