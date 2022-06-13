Офтальмолог заявил о развивающейся глаукоме у поэта Вишневского

Поэт Владимир Вишневский может полностью лишиться зрения из-за глаукомы, заявил офтальмолог Александр Федоров.
Вишневский принял участие в работе книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве. Во время автограф-сессии поклонники заметили, что один глаз автора покрыт белесой пленкой, а на другом полопались капилляры.
Актер Валерий Яременко не скрывает, что у его друга начались проблемы со зрением. Врач Федоров согласен с ним.
«Глаукома — это коварное заболевание, которое в конечном итоге может приводить к полной потере зрения и слепоте», — поделился он в программе «Ты не поверишь!».
Федоров хотел бы ошибиться, но высока вероятность, что у Вишневского действительно глаукома. На это указывают все признаки, в том числе помутнение роговицы глаза. Он советует поэту как можно быстрее обратиться к специалистам.