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Офтальмолог заявил о развивающейся глаукоме у поэта Вишневского

Офтальмолог заявил о развивающейся глаукоме у поэта Вишневского
globallookpress/Anatoly Lomohov

Поэт Владимир Вишневский может полностью лишиться зрения из-за глаукомы, заявил офтальмолог Александр Федоров.

Вишневский принял участие в работе книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве. Во время автограф-сессии поклонники заметили, что один глаз автора покрыт белесой пленкой, а на другом полопались капилляры.

Актер Валерий Яременко не скрывает, что у его друга начались проблемы со зрением. Врач Федоров согласен с ним.

«Глаукома — это коварное заболевание, которое в конечном итоге может приводить к полной потере зрения и слепоте», — поделился он в программе «Ты не поверишь!».

Федоров хотел бы ошибиться, но высока вероятность, что у Вишневского действительно глаукома. На это указывают все признаки, в том числе помутнение роговицы глаза. Он советует поэту как можно быстрее обратиться к специалистам.

вишневский глаукома поэт
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