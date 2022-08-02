Офтальмолог Петрачкова перечислила основные методы профилактики близорукости у детей

Частые прогулки на свежем воздухе способствуют профилактике развития близорукости у детей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала офтальмолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Марина Петрачкова.
Медицинский специалист утверждает, что прогулки снижают риск развития близорукости примерно на 20%. Это обусловлено тем, что естественный свет оказывает положительное влияние на организм, способствуя выработке дофамина. По мнению ученых, именно дофамин имеет важное значение для профилактики данного заболевания. Врач также советует родителям правильно организовывать рабочее место ребенка.
«На даче многие предпочитают не обращать внимания на такие мелочи. Дети часто решают примеры, сидя на ступеньках террасы или лежа в шезлонге. В результате портятся зрение и осанка. Для здоровья важно и правильное расположение стола, и хорошее освещение», — подчеркнула Петрачкова.
Как сообщает телеканал «360», врач из Балашихи успешно помогли вернуть зрение пациентке, страдавшей от инфаркта зрительного нерва. Ее выписали спустя 10 дней после проведения операции.
Офтальмолог Марина Илюхина ранее перечислила проблемы со зрением, которые возникают после 40 лет. По ее словам, россияне могут столкнуться с ухудшением видимости при боковом зрении, передает «Вечерняя Москва».