Офтальмолог Петрачкова перечислила основные методы профилактики близорукости у детей

«На даче многие предпочитают не обращать внимания на такие мелочи. Дети часто решают примеры, сидя на ступеньках террасы или лежа в шезлонге. В результате портятся зрение и осанка. Для здоровья важно и правильное расположение стола, и хорошее освещение», — подчеркнула Петрачкова.