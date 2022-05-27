Офтальмолог Куренков заявил о наличии противопоказаний к использованию контактных линз

Противопоказанием к ношению линз также является наличие определенных глазных заболеваний. Куренков рекомендует пройти обследование у врача-офтальмолога перед покупкой линз. В частности он советует проверить работу секреторного аппарата глаза, отвечающего за его увлажнение.