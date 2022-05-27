Офтальмолог Куренков заявил о наличии противопоказаний к использованию контактных линз

Пациентам с травмами роговицы нельзя самостоятельно подбирать контактные линзы. Об этом заявил врач-офтальмолог Вячеслав Куренков. Он рассказал, какие существуют противопоказания к использованию линз.
Медицинский специалист утверждает, что наличие травм глаза, в особенности травм роговицы, создает определенные ограничения. В некоторых случаях таким пациентам разрешают использовать специальные склеральные контактные линзы, которые могут компенсировать эти ограничения, передает издание News.Ru.
Противопоказанием к ношению линз также является наличие определенных глазных заболеваний. Куренков рекомендует пройти обследование у врача-офтальмолога перед покупкой линз. В частности он советует проверить работу секреторного аппарата глаза, отвечающего за его увлажнение.
Куренков подчеркнул, что любые линзы необходимо ежедневно обрабатывать и снимать на ночь перед сном. По его словам, это позволит глазам отдохнуть и восстановиться.