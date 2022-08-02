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официальный сайт Renault перестал работать в России

официальный сайт Renault перестал работать в России

Официальный российский сайт Renault (www.renault.ru) перестал работать в России. При попытке открыть сайт пользователи автоматически перенаправляются на специальную страницу на сайте Lada.ru.


Изначально на это обратил внимание ресурс Dr1ver. На страничке «Регистрация клиентов Renault» пользователям предлагается заполнить анкету, чтобы «получать специальные предложения и полезные новости» относительно Renault. 

Все отправляются на АвтоВАЗ: официальный сайт Renault перестал работать в России

Напомним, в середине мая было объявлено, что  российские активы группы Renault переведены в государственную собственность. При этом обслуживанием уже проданных автомобилей Renault и поставками комплектующих будет заниматься АвтоВАЗ.

renault авто
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RusNewsToday24
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