Официально: IKEA полностью уходит из России

Шведская компания IKEA полностью уходит из России. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на сообщение компании.

За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний Inter IKEA и группа компаний Ingka приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо, — говорится в сообщении компании.

Компания IKEA планирует сократить своих сотрудников в России и продать все фабрики, расположенные в РФ. Розничный бизнес в стране будет оставлен на паузе.

IKEA приостановила работу 4 марта в связи с нарушениями поставок и сложными условиями торговли из-за военной спецоперации РФ на Украине.

Ранее появилась информация о том, что товары IKEA можно приобрести на маркетплейсах.