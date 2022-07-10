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Офицер ВСУ обвинил командование в полном пренебрежении к жизням собственных солдат

Офицер ВСУ обвинил командование в полном пренебрежении к жизням собственных солдат
минобороны Украины

Офицер Вооруженных сил Украины Сергей Гальченко записал видеообращение, в котором обвинил командование ВСУ в полном пренебрежении к жизням собственных солдат и обеспечению целых подразделений.

Командный состав ВСУ бросает рядовых, сержантов и младших офицеров в боевые действия без поддержки тяжелой техники, артиллерии и авиации, то есть относится к бойцам, словно к пушечному мясу. Видео жалобы Гальченко опубликовал в своем Telegram-канале журналист Александр Коц.

Гальченко сообщил, что моральное состояние его подчиненных находится в упадке, сам он после ранения намерен написать рапорт о переводе в другую часть. В других частях ВСУ происходит то же самое, иронично прокомментировал подобные планы российский военкор Александр Коц.

ВСУ коц пушечное мясо
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