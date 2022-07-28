Офицер ВСУ Ковалев признал связь современной Украины с нацистской Германией

«Поддерживаю этот праздник. В истории Украины было несколько дат, которые можно называть днем независимости или восстановления независимости. В первую очередь, восстановление нашей независимости в начале XX столетия, 22 января 1918 года, 15 марта 1938 года, когда была провозглашена независимость карпатской Украины. Очевидно, это и 30 июня 1941 года», — сказал Ковалев.