Офицер ВСУ Ковалев признал связь современной Украины с нацистской Германией

Акт провозглашения украинского государства, принятый летом 1941 года, лег в основу формирования современной Украины, заявил пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны ВСУ Андрей Ковалев.
Так он прокомментировал празднование дня государственности, утвержденного в августе 2021 года.
«Поддерживаю этот праздник. В истории Украины было несколько дат, которые можно называть днем независимости или восстановления независимости. В первую очередь, восстановление нашей независимости в начале XX столетия, 22 января 1918 года, 15 марта 1938 года, когда была провозглашена независимость карпатской Украины. Очевидно, это и 30 июня 1941 года», — сказал Ковалев.
Акт провозглашения украинского государства, в частности, регламентировал сотрудничество с «национал-социалистической великой Германией» под руководством Адольфа Гитлера.
Ранее, как передает RT, в Германии заявили о расколе в обществе страны из-за ситуации на Украине.