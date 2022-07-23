Офицер российского спецназа дал ВСУ мрачный прогноз по контрнаступлению на юге Украины

Офицер отметил, что Киев, находясь под давлением, попробует предъявить Западу какой-нибудь успех на передовой, но ВСУ он очень дорого обойдется.

«Переданное странами НАТО вооружение используется крайне неэффективно, более того, часть вооружения всплывает на Ближнем Востоке», — отметил собеседник «МК».

Российский офицер спецназа на условиях анонимности прокомментировал американскую публикацию « Московскому комсомольцу » и отметил, что без поддержки флота и авиации «контрнаступление» ВСУ кончится только крупной потерей солдат.

Запад стал отправлять Киеву меньше оружия из-за разочарования в отсутствии видимого результата. Теперь кураторы требуют от ВСУ скорейшего контрнаступления, сообщает The New York Times.