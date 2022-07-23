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Офицер российского спецназа дал ВСУ мрачный прогноз по контрнаступлению на юге Украины

Офицер российского спецназа дал ВСУ мрачный прогноз по контрнаступлению на юге Украины
Минобороны Украины

Запад стал отправлять Киеву меньше оружия из-за разочарования в отсутствии видимого результата. Теперь кураторы требуют от ВСУ скорейшего контрнаступления, сообщает The New York Times.

Российский офицер спецназа на условиях анонимности прокомментировал американскую публикацию «Московскому комсомольцу» и отметил, что без поддержки флота и авиации «контрнаступление» ВСУ кончится только крупной потерей солдат. 

«Переданное странами НАТО вооружение используется крайне неэффективно, более того, часть вооружения всплывает на Ближнем Востоке», — отметил собеседник «МК».

Офицер отметил, что Киев, находясь под давлением, попробует предъявить Западу какой-нибудь успех на передовой, но ВСУ он очень дорого обойдется.

ВСУ спецоперация Украина
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