Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что поставляемое на Украину западное вооружение будет уничтожено Россией.
Риттер в интервью Youtube-каналу U.S. Tour of Duty заявил, что колоссальные суммы, потраченные на поставки оружия Украине, по сути, использованы впустую.
«Все, что мы отправляем на Украину, будет уничтожено или захвачено. А это миллиарды долларов. Я хочу, чтобы люди из города Флинт в штате Мичиган, у которых до сих пор проблемы с водоснабжением, спросили у властей, почему вы не тратите деньги на мои проблемы», — рассказал Риттер.
Средства, потраченные на поддержку Киева, могли быть выделены на решение внутренних проблем в США, подчеркнул Риттер.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик