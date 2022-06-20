Офицер разведки США Риттер призвал не тратить деньги на оружие для Украины, потому что его уничтожат

«Все, что мы отправляем на Украину, будет уничтожено или захвачено. А это миллиарды долларов. Я хочу, чтобы люди из города Флинт в штате Мичиган, у которых до сих пор проблемы с водоснабжением, спросили у властей, почему вы не тратите деньги на мои проблемы», — рассказал Риттер.