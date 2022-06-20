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Офицер разведки США Риттер призвал не тратить деньги на оружие для Украины, потому что его уничтожат

Офицер разведки США Риттер призвал не тратить деньги на оружие для Украины, потому что его уничтожат
Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что поставляемое на Украину западное вооружение будет уничтожено Россией.

Риттер в интервью Youtube-каналу U.S. Tour of Duty заявил, что колоссальные суммы, потраченные на поставки оружия Украине, по сути, использованы впустую.

«Все, что мы отправляем на Украину, будет уничтожено или захвачено. А это миллиарды долларов. Я хочу, чтобы люди из города Флинт в штате Мичиган, у которых до сих пор проблемы с водоснабжением, спросили у властей, почему вы не тратите деньги на мои проблемы», — рассказал Риттер.

Средства, потраченные на поддержку Киева, могли быть выделены на решение внутренних проблем в США, подчеркнул Риттер.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик

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