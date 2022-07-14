Офицер из ЛНР заявил о сломе организованного сопротивления ВСУ в Северске

Союзные силы взяли под контроль большую часть Северска, а оставшиеся очаги сопротивления Вооруженных сил Украины носят неорганизованный характер, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Баевский, передает РИА Новости.
По словам военнослужащего, все логистические цепочки контролируются союзными силами, как и большая часть самого города. Противник уже не оказывает организованного сопротивления, поэтому полное освобождение этого населенного пункта — вопрос времени.
«Мы зачистили больше половины города, контролируем все подъездные пути и пресекли все логистические цепочки. И противник, который находится на территории Северска, остатки противника, которые находятся на территории Северска, это разрозненные группы, которые просто будут зачищаться дом за домом. Они уже не оказывают организованного сопротивления. Большая часть города находится под нашим полным контролем», — сказал Баевский.
Ранее подполковник НМ Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что ВСУ покидают позиции в Северске и Соледаре вопреки приказам командования.