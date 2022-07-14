Офицер из ЛНР заявил о сломе организованного сопротивления ВСУ в Северске

«Мы зачистили больше половины города, контролируем все подъездные пути и пресекли все логистические цепочки. И противник, который находится на территории Северска, остатки противника, которые находятся на территории Северска, это разрозненные группы, которые просто будут зачищаться дом за домом. Они уже не оказывают организованного сопротивления. Большая часть города находится под нашим полным контролем», — сказал Баевский.