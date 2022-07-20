Офис Зеленского выставил Западу сумму, необходимую для восстановления Украины

Восстановление Украины ежегодно будет обходиться западным спонсорам Киева в 100 миллиардов долларов. Такой прайс озвучил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Тимофей Милованов.
По мнению политика, нынешнего финансирования недостаточно, и Западу следует нарастить объемы денежной помощи.
«Эти 1,9 миллиарда долларов (которые Украина получит по результатам донорской конференции в Лугано. — Прим. ред.) — это конкретные живые деньги, а нам реально нужно в год 30-100 миллиардов долларов», — подчеркнул он.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее намеревался пополнить госказну за счет арестованных активов России. По его мнению, восстановление страны потребует не менее 750 миллиардов долларов.