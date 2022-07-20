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Офис Зеленского выставил Западу сумму, необходимую для восстановления Украины

Офис Зеленского выставил Западу сумму, необходимую для восстановления Украины
Pallanuotovivo / CC BY-SA 4.0 / wikipedia.org

Восстановление Украины ежегодно будет обходиться западным спонсорам Киева в 100 миллиардов долларов. Такой прайс озвучил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Тимофей Милованов.

По мнению политика, нынешнего финансирования недостаточно, и Западу следует нарастить объемы денежной помощи. 

«Эти 1,9 миллиарда долларов (которые Украина получит по результатам донорской конференции в Лугано. — Прим. ред.) — это конкретные живые деньги, а нам реально нужно в год 30-100 миллиардов долларов», — подчеркнул он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее намеревался пополнить госказну за счет арестованных активов России. По его мнению, восстановление страны потребует не менее 750 миллиардов долларов. 

Киев офис зеленского Украина
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