Офис Зеленского сообщил о требовании украинской делегации вывести войска РФ из Донбасса и Крыма

Офис Зеленского сообщил о требовании украинской делегации вывести войска РФ из Донбасса и Крыма Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Киевская делегация на переговорах потребовала вывода российских войск из Донбасса. Об этом, по информации одного из украинских изданий, сообщил внештатный советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Речь идет о переговорах между представителями Москвы и Киева, которые начались в Белоруссии днем 28 февраля. По словам Арестовича, в рамках встречи прозвучало и требование к России вывести солдат из Крыма.

Министерство обороны РФ ранее заявило, что ВС страны не наносят никаких ударов по городам Украины. Как отметили в ведомстве, из строя высокоточными средствами выводится военная инфраструктура. Также в Минобороны подчеркивали, что гражданскому населению ничего не угрожает.

 
загрузка...
 
Донбасс переговоры требования Украина
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru