Офис Зеленского сообщил о требовании украинской делегации вывести войска РФ из Донбасса и Крыма

Киевская делегация на переговорах потребовала вывода российских войск из Донбасса. Об этом, по информации одного из украинских изданий, сообщил внештатный советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Речь идет о переговорах между представителями Москвы и Киева, которые начались в Белоруссии днем 28 февраля. По словам Арестовича, в рамках встречи прозвучало и требование к России вывести солдат из Крыма.

Министерство обороны РФ ранее заявило, что ВС страны не наносят никаких ударов по городам Украины. Как отметили в ведомстве, из строя высокоточными средствами выводится военная инфраструктура. Также в Минобороны подчеркивали, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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