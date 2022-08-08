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Офис Зеленского снова попросил у Германии больше оружия для ВСУ

Офис Зеленского снова попросил у Германии больше оружия для ВСУ
Минобороны Украины

Помощник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в очередной раз обратился к Германии и попросил увеличения военных поставок для ВСУ.

Подоляк также призвал Берлин продлить работу атомных электростанций, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Киев нуждается в реактивных системах залпового огня, системах ПВО и беспилотниках.

«Нам нужно больше оружия», — заявил политик в беседе с прессой.

Подоляк также высказался в пользу того, чтобы ФРГ из-за предстоящей непростой зимы продлила срок действия трех своих атомных электростанций, которые планировала отключить в конце 2022 года.

За две недели до этого власти ФРГ впервые обнародовали перечень вооружений, переданных Киеву, а также план дальнейших поставок на Украину 30 зенитных самоходных установок Gepard, IRIS-T, три Mars, 22 грузовика и 80 пикапов.

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